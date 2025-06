Na co se studenti a studentky na vašich hodinách nejvíce ptají? (Ptáme se učitelů a učitelek občanské výchovy a základů společenských věd)

Robert Müller učitel humanitních studií (ZSV), Gymnázium Jana Keplera v Praze učitel humanitních studií (ZSV), Gymnázium Jana Keplera v Praze

Dotazy našich studentů obvykle míří na aktuální témata v rámci jednotlivých disciplín společenských věd, kterými se právě v daném ročníku zabývají. Například ve třídách letos zaměřených na psychologii (1. ročník) hodně rezonovala minisérie Adolescent, jednak kvůli tématu, jednak kvůli tomu, že hlavní postava je jen o pár let mladší než oni. Obecně studenty zajímají otázky kolem změn klimatu a udržitelnosti (jde o budoucnost), válek (zasažení vrstevníci, hrozba rozšíření konfliktu) nebo společenských nerovností (co s nimi dělat). Letos navíc kvůli Trumpovi nebo podzimním volbám do sněmovny narůstá také zájem o politiku.