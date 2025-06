Událost týdne: Co si stojí za to připomínat při výročí uvedení filmu s kultovní scénou Marilyn Monroe se vzedmutou sukní

Možná příznačně se v souvislosti s riskantní scénou píše častěji o žárlivosti jejího tehdejšího manžela, baseballisty Joea DiMaggia, než o tom, jak se asi musela cítit, když její spodní prádlo dokumentovala stovka fotografů a okukovalo několik tisíc fanoušků přihlížejících natáčení na noční ulici. Scéna se opakovala čtrnáctkrát. Monroe se svou sexualitou a nenaučitelným charismatem, které z ní udělaly hvězdu, vědomě ve svých filmech i propagaci pracovala. Zároveň by ale nefungovaly bez jedinečného hereckého talentu, který se nicméně v souvislosti s ní vybaví málokomu. Zůstaneme-li jen u spolupráce s Wilderem – natočili spolu i skvost Někdo to rád horké –, Monroe byla skvělá komediální herečka, s bezchybným načasováním, múzičností a zranitelnou lidskostí. „Nejlepší na Monroe není její hrudník… Je to její ucho. Je mistryní v přednesu. Umí číst komedii lépe než kdokoli jiný na světě,“ řekl o ní Billy Wilder. Na rozdíl od zvednuté sukně se ale tohle špatně fotí. Připomenout si to však můžeme.