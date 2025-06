Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Začalo klimatologické léto a jihozápadní větřík přinesl nad Česko velmi teplý vzduch s teplotami kolem 30 stupňů Celsia. Noční požár v garážích vyhnal čtyři desítky lidí z bytů na Okružní ulici v Třebíči. Ekonomika vzrostla za letošní první čtvrtletí meziročně o 2,2 procenta, spočítal Český statistický úřad. S tím nemohu souhlasit – slovo křest se po staletí používalo jen v případě člověka, ale v nové době se křtí věci i zvířata, a to slovo ztratilo na své velikosti. Podobně to vnímám u manželství, odpověděl olomoucký arcibiskup a nový šéf České biskupské konference Jozef Nuzík na otázku serveru Novinky.cz, proč je katolická církev proti označení svazku stejnopohlavního páru za „manželství“, když by klasickým rodinám z tohoto kroku žádná škoda nevznikla a pro stejnopohlavní páry by to byl zrovnoprávňující přínos. Děkan katolické baziliky v Jablonném v Podještědí Pavel Maria Eduard Mayer pokřtil před svým svatostánkem 200 motorek členů motorkářského klubu Pekelné doly. Na okapu plzeňského supermarketu se oběsil čtyřiapadesátiletý muž. Letos jsme se rozhodli, že už si nebudeme říkat „horší už to být nemůže“, protože se to opravdu zhoršuje každý rok a jako vědci, sledující z první linie krizi životního prostředí, znečištění a biodiverzity, můžeme jen stěží popsat, co s naší duševní a fyzickou pohodou dělá fakt, že jsme toho svědky už po dvě desetiletí, citovaly agentury slova vědců, kteří při svém pravidelném každoročním výzkumu v panenské přírodě na ostrově Lorda Howa u australských břehů objevili mrtvé ptáče s rekordními 778 kousky různě velkých plastů v těle; důvodem je, že hnízdící buřňáci si podle všeho pletou kousky plastů s přirozenou potravou a krmí jimi své děti, a protože umělohmotného odpadu na přísně chráněném ostrově valem přibývá, je ho i v těle mláďat stále více. Na svůj post náhle rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Slévárna MAS Foundry v Sezimově Ústí ukončila výrobu a svých 120 zaměstnanců poslala domů se sdělením, že výplatu za květen už pravděpodobně nedostanou. My říkáme dobře, můžeme zastavit rozšiřování NATO, aby se už nepřibližovalo k vašim hranicím, protože podle nás je to vaše oprávněná bezpečnostní obava, citovaly sdělovací prostředky slova amerického zmocněnce pro Ukrajinu Keitha Kellogga, z nichž vyplynulo, že se Američané chystají přistoupit na ruský požadavek, aby Ukrajina nemohla rozhodovat o své budoucnosti a hledat bezpečí před dalším ruským útokem ve vstupu do NATO. „Je to střízlivá připomínka, že války mohou končit bez spravedlivého míru a že i ty nejsilnější prozápadní nálady mohou vyprchat, pokud nebudou západními institucemi adekvátně opětovány,“ konstatovali odborníci z výzkumné divize JPMorgan Chase & Co. v jednom ze čtyř scénářů své zprávy Konec rusko-ukrajinské války a budoucnost Evropy, podle nějž by Ukrajina bez pevných spojeneckých garancí své bezpečnosti čelila pod ruským tlakem demokratickému úpadku a prohlubující se ekonomické nestabilitě, což by u jejího obyvatelstva mohlo vyvolat vzdor proti Západu a naklonění k Rusku. Dvě stě lidí podepsalo petici protestující proti přejmenování stanice pražského metra Českomoravská na Arénu Libeň. Meteorologové oznámili, že podle výstupů sezonních a subsezonních prognóz letos střední Evropu včetně území Česka čeká nadprůměrně teplé léto.