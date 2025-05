Ukradnou vám volby? 

Uplynuly dva roky a Češi se podle čerstvých výsledků průzkumu ministerstva vnitra ve velkém obávají různých možností zmanipulování voleb. Rozhodli jsme se tedy Jana Skalického znovu oslovit. Jak toto své staré podezření nad férovostí voleb vnímá v kontextu varování expertů, že právě taková prohlášení, jako bylo to jeho, jsou jedním z důvodů, proč se česká společnost do tohoto bodu dostala? „Určitě jsem nechtěl způsobit nedůvěru obyvatel ve volby. Věřím tomu, že lepší princip než demokratické volby, které u nás naštěstí probíhají, nemáme,“ říká dnes politik. Sám by prý do voleb nešel, kdyby jim nevěřil. „Všichni společně z celé politické scény bychom měli zapracovat na tom, aby se důvěra ve volby zvedla,“ vyzývá kolegy. Sám to prý dělá například na debatách, které pořádá. Že lidé ztrácejí důvěru, není podle něj „rozhodně způsobeno tím, že Jan Skalický zformuloval otázku“.