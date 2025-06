Sprejerka z Kábulu

Šamsíja je jedna z hrdinek, kterou Češi moc neznají. Žije totiž v Afghánistánu a je to vlastně úplně obyčejná holka. Jednoho dne si ale řekla, že se jí nelíbí, co se v její zemi děje. V Afghánistánu totiž platí pravidla, která znemožňují ženám vést normální život. Například nemůžou chodit na střední a vysoké školy, pracovat v obchodě a chodit bez mužského doprovodu ven. Co mohla Šamsíja dělat? Není žádná politička, řečnice, nemůže ani sama jít ven. A tak Šamsíja sprejovala. Sprejovala tajně na zdi ve městě. Sprejovala ženy. Silné a svobodné ženy. Ženy toužící po rovnosti a respektu. Dnes má instagramový účet, kam dává svá díla a inspiruje tím spoustu lidí z celého světa. Její příběh se nám líbil, protože dokazuje, že každý z nás může dokázat velké věci.