Lekce z rumunských voleb

Danovo vítězství vlilo do žil evropských demokratů naději, že souboj se zdejšími nacionalistickými populisty a nepřáteli unijní spolupráce není ztracený, jak by se občas z průzkumů a žurnalistických sond mohlo zdát. K rumunskému zvratu vedlo několik faktorů. Zaprvé je Dan nesporně schopný a přesvědčivý politik, který dokázal rumunskou veřejnost před druhým kolem zaujmout – analytici v Rumunsku i jinde například ocenili to, jak skvěle zvládl debatu se svým protikandidátem, kdy svým klidem a racionalitou odstavil arogantního Simiona na druhou kolej. Svou kampaň Dan postavil na tvrzení, že volba mezi ním a Simionem je také volba o evropské budoucnosti země, a uspěl samozřejmě také proto, že vytrval a neklesal na mysli v momentě, kdy dvacetiprocentní náskok protivníka po prvním kole vypadal drtivě. Budoucí rumunský prezident tak může být dobrým příkladem i pro jiné evropské demokratické politiky včetně českých. Volby v Rumunsku nám mohou být inspirací i v dalších směrech.