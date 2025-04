Album týdne: Sarah Mary Chadwick přistupuje k písním s důsledností deníkových zápisů

Skladby novozélandské písničkářky Sarah Mary Chadwick bývají velmi drásavé na poslech. Kde se jiní snaží své zážitky halit do jinotajů a obecností, ona přistupuje k písním s důsledností deníkových zápisků a jde až do nejmenších detailů. Před pár lety v deníku The Guardian dokonce popsala relativně úsměvnou historku, jak ji na ulici zastavila fanynka a svěřila se jí, že zrovna chodí s jejím expřítelem: poznala ho podle toho, jak jej vylíčila ve své písni. Natolik autobiografická a přesná Chadwick bývá. Její nové, v pořadí již deváté album Take Me Out To a Bar / What Am I, Gatsby? v tomto pravidle ještě přitvrzuje.