Tohle už je opravdu příliš

Kdybych kategoricky řekl ne, chytli by mě za slovo. Takže to je nutné vysvětlovat podrobněji. Za normálních okolností RNA zůstává v cytoplazmě buňky, nedostává se do jádra buňky, kde máme uložen genom. I kdyby se tam dostala, neznáme mechanismus, že by se přepsala do DNA. A i kdyby, je krajně nepravděpodobné, že by se integrovala do genomu. A i kdyby k integraci došlo, má buňka opravné mechanismy, aby se s tím vypořádala. A i kdyby ne, má opravné mechanismy náš imunitní systém k rozeznání takové buňky a její eliminaci. Když to posčítáme, blíží se pravděpodobnost k nule, takže se to v podstatě nemůže stát. A nepravděpodobnost se nám i potvrzuje: je pět let po očkování mRNA vakcínami a z miliardy lidí neexistuje jediný nález, kde by vakcína byla integrovaná do genomu.