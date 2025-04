Nejradši bych byla stínem

Charakterizuje ho bombastický, místy až industriální zvuk, mocný, operně afektovaný hlas posazený především v hlubších polohách a temná existenciální témata spojená se samotou i sebepřijetím. „Miluji kapely jako Dead Can Dance a Siouxsie and the Banshees – postpunk, který snoubí nevyslovitelnou temnotu s oslavou toho, co to obnáší mít tělo,“ popisovala album serveru Stereogum.