Výstava týdne: Obrazy živelné malířky Hany Garové jsou zvlněné jako rozbouřené moře

V Boldu je to krásně vidět na největším obraze pojmenovaném Krajinou. Jde o skutečně podmanivou kompozici. V horní části vidíme modré nebe, pod kterým se na horizontu tyčí strom ohnutý větrem, za nímž kamsi odchází drobná postava poutníka. Když zrakem klesáme po obraze dolů, horizont přechází do krajiny zvlněné jako rozbouřené moře, přičemž zprvu nepřehledný terén postupně přechází do jednotlivých konkrétních rostlin a úplně dole až do spleti kořenového systému, připomínajícího tak trochu otevřenou bránu do pekla. Celé je to opravdu tak dobře namalované, že i během pohledu na tento jeden obraz člověk brzy přestane vnímat, na co přesně se dívá, a je zcela pohlcen autorčinou představivostí.