Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Na polední obloze v poslední březnovou sobotu mohli zájemci hodinu a půl sledovat částečné zatmění Slunce. Chebskem otřáslo zemětřesení o síle 2,74 Richterovy stupnice. Zemřel Petr Taťoun. Česko zahájilo přípravu na nahrazení ruské ropy zvýšenými dodávkami přes ropovod TAL z italského Terstu a z prozatím neznámých důvodů vybuchl sklad dělostřelecké munice v areálu Poličských strojíren. Hasičské sbory Královéhradeckého a Zlínského kraje čelily kybernetickému útoku, který díky včasně přijatým opatřením neomezil jejich akceschopnost. V jedné z českobudějovických garáží shořela tesla. Jel v autě Audi A7 a byl mladý, popsal svědek události novinářům řidiče, který v Praze na Nuselském mostě při pokusu o „myšku“ narazil ve vysoké rychlosti do betonových svodidel, otočil se na střechu a kompletně zastavil provoz; navzdory vizuální hrůznosti se nehoda nakonec obešla bez vážnějších zranění. Poslanci vládních stran a Pirátů odsouhlasili postupné zvyšování armádních výdajů na tři procenta HDP do roku 2030; opoziční poslanci hnutí ANO a SPD před hlasováním opustili jednací sál. Jak vyplynulo z únorových dat čerstvě zveřejněného průzkumu agentury Median, navyšování výdajů na obranu vítá třetina zdejších obyvatel, zatímco podle necelé poloviny dotázaných stačí k dobré obraně před nepřítelem současná dvě procenta a čtvrtina českých občanů by obranné výdaje naopak chtěla snížit. Členové Rady České televize sdělili generálnímu řediteli ČT Janu Součkovi oficiální výtku nespokojenosti s jeho prací a Souček to nazval „předem připraveným procesem s Miladou Horákovou“; později se za své srovnání s komunisty zavražděnou političkou omluvil a řekl, že to byla „hloupost“. Není to podle mě osobnost, která je schopná tuto funkci vykonávat se vším všudy, a už vůbec si nemyslím, že to je dostatečně silná osobnost, pokud by bylo třeba bránit nezávislost České televize, v této roli si ho vůbec nedovedu představit, a přitom se to může stát už na podzim po volbách, popsal v médiích svůj názor na Součka člen Rady ČT Vlastimil Ježek. Ve snaze zabránit šíření slintavky a kulhavky ze Slovenska a Maďarska byly na hraničních přechodech v Lanžhotě, Starém Hrozenkově, Bílé-Bumbálce a Mostech u Jablunkova instalovány dezinfekční rohože. Na čerstvém žebříčku nejšťastnějších národů světa World Happiness Report 2025 zabrali první místo opětovně Finové následovaní Dánskem a Islandem; Česko skončilo dvacáté a peloton jako poslední na 147. místě uzavřel nešťastný Afghánistán. Kvůli riziku špionáže vláda zakázala čínské společnosti Emposat provozovat pozemní družicovou stanici u jihomoravské obce Vlkoš. Dotace nemotivují k ničemu, jen umožňují starým zemím EU ovládnout český trh se zemědělskými komoditami a snížit naši soběstačnost, řekl médiím aktivista komunistického hnutí Stačilo! a majitel drůbežářských velkochovů Zdeněk Jandejsek, jehož společnosti podle dat Státního zemědělského intervenčního fondu pobraly jen během posledního desetiletí na dotacích tři miliardy státních a evropských korun. Strany vládní koalice Spolu zahájily v Praze u Anděla kontaktní kampaň do podzimních parlamentních voleb, ve kterých se podle premiéra Petra Fialy chtějí stát útočištěm pro všechny, kteří mají obavy z budoucnosti. Teď je čas stát na správné straně, vzkázal voličům Fiala. Republikou se prohnaly intenzivní bouřky a podle speciálních počítadel Česko zasáhlo deset tisíc blesků.