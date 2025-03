Film týdne: Oscarová Popelka, kterou ze strip klubu unesou ruští gangsteři

„Dneska by mohla být nejlepší noc našich životů,“ zní optimisticky do nakažlivého beatu coververze hitu Take That. Kamera panoramaticky snímá těla striptérek vlnící se nad klíny klientů. Na konci řady je Anora, jež ale trvá na Ani a odmítá mluvit rusky, přestože řeči jako dítě přistěhovalců rozumí. Její chlapík zmizí ze záběru a kamera sleduje v detailu jen dívčin obličej.