Kultura/mix

Nekrolog

V jednadevadesáti letech zemřela v New Yorku jedna z největších broadwayských hvězd Chita Rivera . Ztvárnila role v muzikálech West Side Story, Bye Bye Birdie, Chicago nebo Polibek pavoučí ženy, za posledně zmíněnou získala jednu ze svých dvou divadelních cen Tony. Druhou dostala za výkon v The Rink, nominována byla hned desetkrát a v roce 2018 byla oceněna za celoživotní přínos. Narodila se ve Washingtonu, v devíti začala díky stipendiu na School of American Ballet s tréninkem pod vedením choreografa Georga Balanchina. Excelovala jako tanečnice, herečka i zpěvačka a cestu do centra showbyznysu postupně otevřela dalším Hispáncům. V roce 2009 její kariéru ocenil prezident Barack Obama Prezidentskou medailí svobody.

jb