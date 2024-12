Talisman ve válce a v míru

Rabbi Cohen stál v oddělení s košer potravinami a studoval vinětu na kuřeti, je-li to ještě kuře, nebo už krocan. Znám ho z dob, kdy v synagoze lezl po čtyřech a já po ní ještě chodil oběma nohama. On mezitím vystudoval v New Yorku na rabína a já na svém harleyi přišel málem o život a místo motocyklu jsem nucen používat elektrické křeslo pro mrzáky. Abych si vynahradil dobrodružství na kanadských silnicích, začal jsem si vymýšlet příběhy o mužích, létajících s kouzelným modlitebním pláštěm, hebrejsky talisem, tj. o Talismanech, a současně je psát. Takže jsem vyměnil motorku za psací stroj, později za computer, a stal jsem se spisovatelem.