Pět světových zpráv

Ve chvíli pádu diktátora a nejistoty ohledně dalšího vývoje v Sýrii přikročil sousední Izrael k rozsáhlému bombardování tamní vojenské infrastruktury. Cílem několika stovek útoků se staly zbytky syrského námořnictva, místa spjatá s rozvojem chemických zbraní, sklady zbraní a munice. Izrael nechce, aby se dostaly do rukou džihádistů či jiných militantních skupin, které by je v budoucnu mohly použít proti němu. Izraelská armáda zároveň vkročila do oblasti v sousedství okupovaných Golanských výšin, která platí za demilitarizovanou zónu.