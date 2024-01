Kultura/mix

Divadlo

Improvizační soubor My kluci, co spolu chodíme uvede 6. února v pražském divadle Jatka78 v premiéře inscenaci Deus ex mikrofona. „Diváci se stanou svědky zákulisního ruchu a vztahových potyček, které obyčejná divadelní zkouška pro herce obnáší. Dokážou se naši čtyři performeři při každé repríze vypořádat s úplně novým vedením? Protože ano, na každé repríze se bude měnit režisér, a to může vážně zamíchat kartami,“ uvádí soubor, jehož kreace se bude snažit během premiéry režírovat Jiří Havelka.

Jhv