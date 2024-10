Randění mělo být s mobilem snazší. Je to naopak

„Během covidu bylo on-line seznamování poměrně příjemné. Nikde jinde jste nikoho nového potkat nemohli, postupně ale přibývalo případů, kdy si s někým píšete, ale nikam to nevede. To mě nebaví,“ popisuje svůj svět šestadvacetiletá Julie, která aktuálně žije v Amsterdamu. „Dřív to byla sranda, teď jsem buď netrpělivý a nechci tomu dát víc šancí, nebo si říkám, že mě ti lidi prostě moc nezajímají,“ dodává šestadvacetiletý Honza z Prahy.