Svolím a on mi vyškubne zručným pohybem hadičku z těla. Musím se teď starat o svůj odpad, a to vzhledem k tomu, že se mi chce při každém větším pohybu hlavou zvracet, není nejlepší. Ale jde to. Přichází rehabilitační pracovnice. Tak si sedněte, potom si stoupněte. Cože! To přece nejde, křičí můj vnitřní hlas. Poslušně si sedám a držím si u pusy nádobu na zvracení. Překvapivě to dokážu. Dokonce si dokážu i stoupnout, ale to už zvracení neudržím. Ale druhý den už ano.