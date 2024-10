Kéž vidíme zázraky

Při bloumání duty shopy ke mně přijde Daniela a ukazuje mi čerstvé video naší společné známé, izraelské zpěvačky a hlasové lektorky. Ve videu říká, že šla do vnitřního bazénu plavat, ale rozezněly se sirény a všechny přítomné ženy obalené ručníky utíkají do bezpečné místnosti, vyztužené tak, aby ji nepoškodil dopad raket. „Čekáme, co bude.“ Vyděsím se, protože zpěvačka žije v Jeruzalémě, kam islamisté obvykle nemíří.