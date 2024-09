Výhoda otočky přes Brusel

Dlouhodobé plány EU představují specifický žánr science fiction, který lze číst jen s jistou mírou sebezapření. Próza je to únavná a je těžké brát vážně grafy, mířící až k příštímu století. Pokud se k plánovanému stavu někdy dobereme, tak lze s jistotou očekávat, že to bude komplikovanější cestou a s jistotou o dost později. Přesto nudné plány na několik desetiletí dopředu mají svůj smysl, zvláště pro investice do infrastruktury.