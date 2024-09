Co Bartošovi zlomilo vaz

O dlouhých stavebních řízeních v Česku se roky vyprávěly legendy, kdekdo si na ně stěžoval, přesto vlády dlouho nedělaly nic, co by přineslo změnu. Za vlády Andreje Babiše už bylo jasné, že řešením je digitalizace. Do její přípravy se však ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová pustila až těsně před koncem svého mandátu.