Po mrazech, sněhu a náledí přišlo slunce a obleva. Prezident Petr Pavel navštívil Izrael a vyjádřil mu podporu v zápase s teroristickou organizací Hamás v Gaze. Klesla velkoobchodní cena plynu. Všichni čeští občané dostali možnost stáhnout si do mobilu svůj občanský průkaz. Máte dvě možnosti: splynout s Ruskem, nebo zemřít, citovala i zdejší média slova, která vzkázal občanům Ukrajiny zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, podle nějž Rusko nikdy nedopustí „existenci rakovinového novotvaru jménem Ukrajina na historicky ruských územích“. Z důvodu nutných úspor na platech omezily otevírací dobu památníky v Lidicích a v Terezíně. Pod mottem jeho posledních v nemocnici zaznamenaných slov „Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí“ si česká veřejnost připomněla 55. výročí sebeupálení Jana Palacha na protest proti ruské okupaci a nastupující vládě jejích tuzemských kolaborantů. Tschechiens Oppositionschef Babiš nennt Österreicher „komplette Narren“, informoval vídeňský deník Die Presse rakouskou veřejnost poté, co šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil ve svém parlamentním projevu v Praze obyvatele Rakouska za „magory“ proto, že – jak zdůvodnil Babiš – „mají ve vládě ty Zelené“. V mražených husích a kachních prsíčkách z Maďarska byly objeveny bakterie salmonely a Státní zemědělská a potravinářská inspekce nedoporučila občanům jejich konzumaci. Sedmdesáté narozeniny oslavil Andrzej Jagodziński. Všech 18 moravskoslezských hasičů se v pořádku vrátilo do vlasti z dvoutýdenní pomocné mise při rozsáhlých záplavách v severní Francii. Podpisem smlouvy skončila soutěž o zakázku na zbudování nové tramvajové trati na Václavském náměstí a magistrát oznámil, že první práce začnou už teď v únoru. Trvalo nám pár let sem dojít, ale jsem za to hrozně ráda, komentovala nová první místopředsedkyně Pirátské strany Klára Kocmanová pro veřejnoprávní rozhlas skutečnost, že Piráti si na celostátním fóru v Brně zvolili k předsedovi Ivanu Bartošovi hned čtyři místopředsedkyně. V historickém dole Jeroným na Sokolovsku strhla voda údržbáře prozkoumávajícího terén mimo běžné prohlídkové trasy a záchranáři jej později našli už mrtvého. Redakční rada radničního časopisu Havlíčkobrodské listy zakázala po dvoutýdenních úvahách zveřejnit v placené inzertní rubrice listu postsilvestrovský vzkaz: „Děkujeme omezenější části obyvatel našeho města za každoroční střelecké manévry poslední den v roce. Za vyděšené a stresované psí a kočičí obyvatele, zpěvné ptactvo a jiná drobná zvířata – pes Haryk, kočka Mína, kosí rodina z vedlejší zahrady a veverka Zrzečka.“ Každý odpadkový koš jen generuje nebezpečí, že kolem bude nepořádek, vysvětlila vedoucí magistrátního odboru životního prostředí v Plzni Dagmar Svobodová Kaiferová, proč se její úřad rozhodl zredukovat počet košů na odpadky v ulicích města. V Brně zemřel veterán druhé světové války a později vězeň ruského gulagu Vladimír Hrozný (100). Média přinesla zprávu, že v září se v Praze sejde Vojenský výbor Severoatlantické aliance. Rozkvětem největší středoevropské kolekce kamélií začalo předčasné jaro ve sklenících zámku Rájec u Blanska.

