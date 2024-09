Vidím příležitost pro renesanci pojmu kapitalismus

Máme. V tuhle chvíli se dá říct, že se pohybujeme v řádech miliard korun na každém z těch modů. Když to posčítáme, tak se jistě vejdeme do deseti miliard. Stále ale ještě provádíme kontroly poničených železničních tratí na Jesenicku, Opavsku a Bruntálsku. Někde chybějí náspy a budeme mít pravděpodobně problém se statikou některých mostů. Takže se to bude ještě zpřesňovat.