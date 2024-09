Počasí mezi ozubenými koly

Česku opět hrozí katastrofální povodně podobné těm z roku 1997, které zasáhly především Moravu, a roku 2002, kdy postihly hlavně Čechy. I meteorologické příčiny jsou podobné: tlaková níže vzniklá v západním Středomoří se vydá na severovýchod, bude se plížit po rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem a „uhnízdí“ se někde nad východním okrajem republiky. Odtud možná částečně zamíří i do západnějších oblastí země, již od čtvrtka sužovaných dešti. Nejhorší situace by měla být v oblasti Jeseníků, kde by mohlo během víkendu napršet až 450 milimetrů srážek, třetina ročního úhrnu. Z okolních zemí níže zasáhne hlavně části Rakouska, Polska a Slovenska.