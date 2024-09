Druhý věšák, čtvrtý den

Jeden bazarový kousek vypadá slibně, starý chromovaný věšák k připevnění na zeď. K našemu starému, porůznu získanému nábytku se bude vlastně docela hodit. Odepisuji na pražský inzerát s nejnižší cenou a vydávám se pro něj i s dětmi kamsi mezi Roztyly a Chodov. Paní s ním zrovna vychází před dům. Vyměníme si peníze a věšák. Letmo ho prohlížím, je tedy víc zašlý, než jsem si podle fotky myslela, zklamání, no, ale snad to půjde trochu vyčistit. Za tu cenu se to asi dalo čekat. Patří k němu i držák na deštníky, to je fajn, na věšení košil se taky bude hodit, a třeba jednou se oběma dostane čestnějšího místa a úkolu v mlhavě vysněné méně provizorní domácnosti.