Deset českých zpráv

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prověřuje Seznam, zjistil Radiožurnál. Technologická firma, kterou založil před více než 25 lety současný miliardář Ivo Lukačovič, provozuje známou stránku Seznam.cz, na které koncentruje své služby, jako jsou e-mail, Mapy.cz, vyhledávač nebo dva zpravodajské portály Seznam Zprávy a Novinky.cz. ÚOHS neupřesnil, proč přesně se zaměřil zrovna na společnost Seznam, nicméně podle Radiožurnálu by mohl prověřovat například možné dominantní postavení na trhu, jelikož co do návštěvnosti patří mezi nejvýznamnější portály na českém internetu.