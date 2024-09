Co jsem viděla v pekle jménem Darién

Bergkan a Orlimar pět let brali každou práci, která se namanula, nejdřív ve Venezuele a pak v Peru. Jejich přátelé a spolužáci jeden po druhém odcházeli do Spojených států. Pak za nimi přišla Orlimařina sestřenice Elimar, která pro ni byla jako sestra, s nabídkou: Její přítel, který žil v Dallasu, zaplatí Bergkanově rodině nejlevnější cestu přes džungli, pokud s nimi pojede Elimar a její dvě děti, kterým bylo šest a osm let. „Ve Venezuele vám nikdo nepůjčí peníze, natož takovou částku,“ řekl mi Bergkan. „Byla to naše chvíle.“ V USA plánovali zůstat jen do doby, než se venezuelská ekonomika zotaví a oni se budou moci vrátit domů.