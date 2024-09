Prezident jen do dobrého počasí?

Za jakých okolností by prezident Petr Pavel za tři a půl roku neobhajoval mandát? Na to se zeptal hlavy státu moderátor Čestmír Strakatý. Petr Pavel mimo jiné zmínil, že by opětovná kandidatura nedávala smysl, pokud by byla problematická politická situace. Souvislost „smyslu“ a „politické situace“ vysvětlil následovně: „Pokud bych byl například v situaci, kdy budou vláda a parlament výrazně proti tomu, jak vidím svět já. V takovém prostředí se těžko pracuje. Protože buď budete v neustálé konfrontaci, anebo usoudíte, že to vaše úsilí nejenomže nedává moc smyslu, protože nemáte šanci nic změnit, ale že možná nemá ani veřejnou podporu.“ To je ale zcela chybný přístup.