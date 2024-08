Události v kultuře

Dá říci, že právě otázka, co znamená být člověkem, spojovala různá období celé tvorby Oldřicha Janoty. V raném, nejpřímočařeji folkově písničkářském to bylo ptaní se, co znamená být člověkem v rámci mezilidských vztahů. Jak fungovat uprostřed města a společnosti, jak to popisuje skladba Ztracený ve světě. V následující etapě charakterizované výrazně minimalistickým albem Žlutě převládlo téma člověka a jeho existence v kontextu času, který je charakteristický pro přírodu a vesmír. Pro každoroční pomíjivost rozkvetlých stromů i pro těžko představitelnou letitost geologických útvarů či vzdálených hvězd. Tady si Janota často vystačil s několika málo slovy a tóny.