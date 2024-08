Elektroobčan, sen všech politiků

Jak vypadá občan, pro něhož čeští politici budují stát, alespoň na papíře? Je to co jen možno nezávislý člověk (nikdo z nich tu přece nechce „nemakačenka“ a „pijavice“), který dělá finančně uvážlivá rozhodnutí s výhledem do budoucna (protože jsme všichni „šikovní“ a „schopní“, jen nám to prý pořád někdo kazí). Podstatné části tuzemských politiků nebudou následující slova po chuti, ale pravda je, že tento jejich vysněný spoluobčan by měl vážně uvažovat o nákupu elektroauta.