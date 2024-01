Husák, Fico a my

Vlastně to do sebe zapadá jako lego: politik, který teď na Slovensku likviduje právní stát, se vydal minulý týden v Bratislavě na jeden z tamních hřbitovů, aby se poklonil u hrobu generálního tajemníka loutkové diktatury zvané Československá socialistická republika. Osoby a obsazení této frašky: Robert Fico a Gustáv Husák. Co je na tom nejasného?!

Přesto když se video s věnci u Husákova hrobu (bylo by mu teď 111 let) a s klanícím se slovenským premiérem objevilo na české síti X, nejeden tuzemský divák na okamžik ztuhl. Nebo spíš znejistěl: Co se nám to snaží pan Fico sdělit?