Nestratiť sa sama sebe

Prvé informácie som mala z médií, možno zo sociálnych sietí. Asi dvadsať minút po útoku bola vonku informácia, že došlo k vražde, a myslim, že aj kde. Potom chodili rozporuplné a neoficiálne informácie, že to bola vražda zo žiarlivosti. Stále nebolo jasné, či útok súvisel s tým, že obete boli z komunity LGBTI+. Potom sa na sociálnych sieťach objavovali tweety vraha. Prvý tweet publikoval už pred vraždou, to už začalo byť podozrivé. Ešte predtým, ako som šla spať, som vedela, že sú mŕtvi dvaja ľudia, ale ešte neboli známe okolnosti. Zbierali sa informácie. Ráno som hovorila s policajným prezidentom. V ten deň som mala výjazd do Banskej Bystrice, chcela som aspoň základné údaje. To bol ešte ten chlapec na úteku. Potrebovala som len vedieť, čo sa deje, či je vyriešená bezpečnosť obyvateľov Bratislavy. Do pol hodiny bola vonku správa, že spáchal samovraždu. A tak sa spojili informácie z Twitteru s tým útočníkom. Nechal po sebe list, v ktorom sa priznal, takže bolo jasné, že motív bol taký, aký bol.