Kultura/mix

Nikdy nebyl nominován na Oscara, ale v jeho rozsáhlé filmografii čítající přes dvě stě filmů a seriálů se snadno najde řada titulů, za něž by si ho zasloužil: MASH, Klute, Obyčejní lidé… Donald Sutherland , který patřil k silné generaci charakterních herců sedmdesátých a osmdesátých let, zemřel po dlouhé nemoci na Floridě, bylo mu 88 let.