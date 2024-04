Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Po teplých a slunných dnech přišlo ochlazení. Kvůli velkému množství napadaného sněhu zkolabovala doprava ve vyšších polohách Jihočeského kraje. Sadaři vyjádřili obavu, že ranní mrazy spálí květy ovocných stromů, které kvůli teplému počasí rozkvetly o měsíc dříve a všechny najednou. Premiér Petr Fiala jednal ve Washingtonu s americkým prezidentem Joem Bidenem. Začala sklizeň chřestu. Na Ukrajině to takhle špatně ještě nevypadalo a to je zlá zpráva pro nás všechny: Ukrajinci mají už jen velmi skromnou zásobu raket, což jim nedovoluje vést válku v každé oblasti v jakýkoli čas, a ukrajinské armádě hrozí porážka. Nedbalost na straně neustále váhajícího Západu je katastrofální, citovala i zdejší média slova, která v rozhovoru pro server Wp.pl řekl bývalý velitel pozemních sil polské armády a veterán války v Iráku, penzionovaný generál Waldemar Skrzypczak. Politici pětikoalice, jak to vnímám, jsou největší váleční štváči v Evropě: stále mluví o válce, o munici, zkritizoval snahu Fialovy vlády sehnat bránícím se Ukrajincům dostatek dělostřeleckých nábojů šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ve videu zveřejněném na sociálních sítích. V Olomouci se konal tvarůžkový festival. Po zimní přestávce byla na Moravském náměstí v Brně opět uvedena do provozu fontána nad tamním brouzdalištěm přezdívaným „moravské moře“. Zlato se vyšplhalo k rekordním třem tisícům dolarů za troyskou unci a Mezinárodní měnový fond snížil svůj odhad letošního růstu HDP České republiky z 1,2 na 0,7 procenta. Prezident Petr Pavel si během pracovní cesty po Moravě udělal výšlap na Radhošť k soše boha Radegasta. Dosavadní úprava služebního hodnocení zjevně nemotivuje relativně velkou skupinu vojáků ke zvyšování fyzické zdatnosti, komentovala mluvčí ministerstva obrany Ivana Navrátilová výsledky pravidelného hodnocení připravenosti profesionálních vojáků, podle nichž celá čtvrtina předepsané požadavky na fyzickou zdatnost nesplňuje buď vůbec, nebo jen „dostatečně“ – tedy na čtyřku; generální štáb se na základě této zprávy rozhodl změnit vyhlášku o služebním hodnocení a začít vojáky za tělesnou přípravu bodovat. Pražská zoologická zahrada se rozhodla přemístit ze svého stáda osm koní Převalského do volné přírody Kazachstánu. Rychlý zásah městských strážníků, policistů a hasičů zachránil ženu, která chtěla zachránit svůj mobil vypadlý na břeh Ostravice ve Frýdku-Místku, ale sklouzla do vody, kde ji strhl proud a ona se naštěstí stačila zachytit zaklíněné klády a vydržet v ledové vodě, než přišla pomoc. Tohle jsem nečekal, je to neuvěřitelné a děkuju moc všem, řekl po svém vyhlášení za českého parasportovce roku šestnáctiletý plavec David Kratochvíl, kterého rakovina připravila o zrak, a on se přesto vedle úspěšných gymnaziálních studií vypracoval na sportovní špičku a v létě bude reprezentovat Česko na paralympiádě v Paříži. Senát odmítl protesty lidovců a poslal prezidentovi k podpisu sněmovní verzi zákona o manželství pro všechny. Mezinárodní komunita odborníků se znepokojením komentovala zprávu o nálezu zmutovaného a možná smrtelného kmene opičích neštovic s „pandemickým potenciálem“ v hornické oblasti Demokratické republiky Kongo a vyzvala k celosvětové „rychlé akci“. Pražské metro vypsalo devadesátimiliardovou soutěž na nákup nových vlaků bez řidiče. X

