Kritizoval politika Rajchla, teď mu za to chtějí zakázat advokátní praxi

Vůdce indiánského kmene Nez Percé z pacifického severozápadu neproslul v 19. století jen svojí odvahou bojovat s osadníky o tradiční půdu svých předků. Náčelník, pojmenovaný kolonizátory jménem Josef, byl známý i prostořekým jazykem a četnými aforismy. Když má jeho oddaný obdivovatel, karlovarský advokát Karel Jelínek, vybrat jen jeden z nich, který ho obzvlášť oslovuje, nezaváhá ani na vteřinu.

„Muž nepotřebuje mnoho slov, aby řekl pravdu,“ říká v kopcích nad řekou Ohří v sedle svého koně Appaloosy, jehož plemeno si kdysi oblíbil i náčelník Josef, aby s ním vedl bitvu proti nucenému odsunu svého lidu z domovských lovišť. O možnost říkat pravdu teď bojuje i známý advokát a chovatel koní Karel Jelínek. Už sice nejde o život, i tak má ale co ztratit. Anebo získat.

Heil Rajchl

Několik kilometrů za Karlovými Vary se silnice klikatí kolem točící se Ohře. Na jejím konci je malé parkoviště a nápis „Dětský ráj“. Karel Jelínek tohle místo objevil před jedenácti lety, mluví o něm jako o „oáze“ a „určitém životním východisku“. Postupně tu vybudoval centrum volnočasových aktivit pro děti s rodiči, lidé se tu mohou stranou městského ruchu ubytovat v dřevěných domcích na víkend, zajezdit si na koních nebo vyrážet na toulky místní podmanivou krajinou.

Stres a nejistota v oáze klidu. • Autor: Matěj Stránský

Stále více času tu v průběhu let začal trávit i provozovatel oázy Jelínek. „Je to relax, úplně jiný svět. Pomáhá mi to nezbláznit se z našich případů a hlavně z toho, co se kolem nich děje,“ říká advokát. A děje se toho docela dost: jednou mu kdosi zapálil a zcela zničil stáje, jindy na něj policii přišlo anonymní trestní oznámení, že je pedofil. „K dětem se přibližuji jen tehdy, když je všude dost svědků. Těžko si dovedete představit hořkost, jaká na mě z toho někdy dopadá, ale nejen na mě, hlavně na mou rodinu. Mají samozřejmě strach, kdo a co na nás ještě vymyslí,“ říká advokát.

Své problémy spojuje s tím, že se v Karlových Varech dostal do mnoha pří s místními ruskými mafiány a různými korupčníky a kombinátory, kteří se pokoušeli město připravit o majetek. Opakovaně proti nim vyhrál, což nezůstalo bez odezvy. V poslední době se navíc zaklesl s lidmi, kteří čelí podezření z milionových podvodů proti karlovarské pobočce Mercedesu. „Je to mimořádně čestný a zásadový člověk,“ napsal nedávno o Jelínkovi na sociální síti X bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „Právo jsem vždycky chápal tak, že můžu především pomáhat lidem, kterým se dějí nepravosti. Toho se snažím držet, i když jsem si tím vyrobil kupu nepřátel,“ popisuje svůj dušínovský přístup advokát.

A právě někdo z téhle „kupy“, myslí si Jelínek, proti němu mohl mít nedávno důvod lobbovat u kárného senátu České advokátní komory, který ho potrestal půlročním zákazem advokátní činnosti. „Důkazy nemám, ten postih je ale natolik drakonický, že mi nic jiného nedává smysl. Jestli fakt budu muset skončit jako advokát, umrtví to protikorupční případy, které vedu. Některé jsou už před soudem, zloději budou bouchat šampaňským,“ říká Jelínek.