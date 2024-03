Chůvu nejen umělkyním

Na to, aby se věci daly do pohybu, je potřeba někdo z venku.“ Tato věta zazní zhruba v polovině slavného filmu Spotlight, který popisuje práci novinářů listu The Boston Globe na odhalení zneužívání dětí katolickými kněžími a systematické snahy církevních institucí tyto zločiny zamést pod koberec. Pronese ji excentrický právník zastupující oběti a myslí tím sebe, ale zejména tehdejšího šéfredaktora bostonských novin a legendu americké žurnalistiky Martyho Barona. Rodák z Floridy a potomek židovských emigrantů z Izraele dokázal kauzu rozpohybovat a dotáhnout do finále také proto, že stál mimo provázané, na katolickou církev napojené bostonské kruhy.

Předminulou sobotu v Česku podobně do domácího vosího hnízda kopla jiná cizinka. Děkovačka oceňované režisérky Darii Kashcheevy na Českých lvech, v níž poukázala na podmínky, které tuzemský filmový průmysl nabízí (nebo spíše nenabízí) pracujícím matkám, v uplynulých dnech vyvolala bouřlivou společenskou debatu. Ke kritizované formě vystoupení i k faktu, že režisér přímého přenosu ho stopnul před koncem, jsme napsali dva texty a publikovali rozsáhlou anketu (najdete ji na Respekt.cz, zkrácenou verzi ankety publikujeme na str. 53–55), a už se k tomu tedy vracet nebudeme. Následná diskuse totiž ukázala spoustu dalších zajímavých věcí.