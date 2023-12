Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Sněmovna schválila rozpočet pro rok 2024 se schodkem 252 miliard korun. Kvůli „výraznému snížení rizika po dosažení nezávislosti na ruském plynu“ zlepšila americká ratingová agentura Moody’s Investors Service výhled ratingu České republiky z negativního na stabilní. Volby do sněmovny by v listopadu vyhrálo opoziční hnutí ANO Andreje Babiše (33 procent) před fašistickou stranou SPD Tomia Okamury (12 procent) a vládní ODS (11,6 procenta). Skončila stahovací služba Ulož.to. Prezident Petr Pavel, kterého bruselský web Politico zařadil na seznam 28 osobností s největším vlivem na další směřování Evropy, navštívil Řím a při přednášce na tamní NATO Defense College označil Rusko za největší hrozbu pro evropskou bezpečnost. Je to největší možný diplomatický prostředníček, který Česko může Rusku ukázat, komentoval nejmenovaný unijní diplomat pro server Novinky.cz skutečnost, že na zasedání ministrů zahraničí ze zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Skopje bojkotoval český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský projev šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova a místo sebe poslal do sálu referenta se specializací pro boj s dezinformacemi. Dál klesaly ceny pohonných hmot. Výcvik ukrajinských vojáků bude v Česku pokračovat i příští rok, schválili poslanci. Husté sněžení připravilo o dodávky elektrického proudu desítky tisíc odběratelů hlavně v Karlovarském, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji; sněžení komplikovalo dopravu i ve středních Čechách, na okraji Prahy a na Vysočině. Je to pozitivní signál pro všechny, že svět umí být v pořádku, že v prosinci nadále přichází zima, komentoval šéf firmy provozující lyžařské areály Čeněk Jílek skutečnost, že se po hustém sněžení rozjely lanovky a vleky u řady zdejších sjezdovek. Proti „aroganci moci“ stávkovali odboráři. Pokud vše půjde jako dosud, vzroste počet zdejších obyvatel starších 65 let ze dvou a čtvrt na 3,1 milionu, oznámil Český statistický úřad. Mezinárodní průzkum mezi 1600 firmami provedený americkou agenturou BambooHR prokázal, že momentální duševní stav zaměstnanců po celém světě se kvůli rychlé sérii krizí a válečných konfliktů blízko domova blíží „trudnomyslnosti“ či „velké melancholii“; 73 procent Čechů zároveň v průzkumu organizace Nevypusť duši přiznalo permanentní či občasný zážitek pracovního stresu tak velkého, že je vede až ke zdravotním obtížím, k odmítání sociálních kontaktů a k celkovému zhoršení kvality života. Když prožijete rakovinu, v mém případě dvakrát, tak vás to fyzicky i psychicky posílí; je to něco nepopsatelného, prostě vás to popožene dál do života, řekl České televizi na závěr listopadové osvětové akce o mužském zdraví Jan Gabriel, muž, který dvakrát prožil rakovinu. Srážka čtyř kamionů uzavřela na půl dne dálnici D1 u Humpolce. I zdejší tisk citoval z analýzy týdeníku The Economist, že největším nebezpečím pro západní svět bude v roce 2024 nikoli Vladimir Putin nebo Hamás, ale Donald Trump, a že je proto nutné, aby Evropská unie vzala svou obranu do vlastních rukou. Na hranici mezi Argentinou, Brazílií a Paraguayí zatkli hledaného českého občana Josefa Šindelka, který se 25 let vyhýbal nástupu do vězení, kde si měl odpykat 30 měsíců za braní spravedlnosti do svých rukou, když si z firemní kasy poslal dva miliony korun, které mu dlužil a odmítal vrátit jeho tehdejší šéf.



