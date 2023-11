Potkáme se v pět?

S tímto číslem Respektu začíná první kapitola naší „digitální“ proměny. Každý den v 17.00 vyjdou dva větší texty a komentář na našem webu a v aplikacích. Z těchto a dalších textů se následně bude skládat časopis. Předplatitelé tak budou moci číst články v průběhu týdne. A nejen číst, oba větší texty vycházejí i v audio podobě, kterou jste si tak oblíbili.

Rozhodli jsme se vyjít vstříc námětům našich čtenářů a mediálním trendům, takže větší část vydání časopisu budeme takto nabízet dříve v elektronické formě. Mnozí z vás nám psali, že když dostanou časopis do schránky, mají obavu, že ho nestihnou přečíst. Tak jestli bychom to nemohli nějak rozložit. Inspirovali jsme se u řady zahraničních titulů, které to dělají podobně.

Má to tu výhodu, že kdo si chce užít čtení v papírové podobě, nic se pro něj nezmění. Pokud ale nebude chtít čekat, může si každý den užít čtení či poslouchání Respektu. Na webu mají předplatitelé k dispozici také více textů. V uplynulých dnech jsme například na webu publikovali reportáž Ivany Svobodové o tom, jak se badatelé snaží obnovit proces s Leopoldem Hilsnerem, který byl nespravedlivě odsouzen za vraždu Anežky Hrůzové. Případně velmi zajímavý rozhovor s Timothym Gartonem Ashem o minulosti a budoucnosti Evropy.

Doporučuji také se přihlásit do našeho newsletteru Dnešní Respekt, který vám přijde do e-mailu a upozorní na obsah právě publikovaných článků. Nic vám pak neunikne. V tištěném vydání jsme ubrali formáty, které byly zaměnitelné s jinými médii. V době záplavy více a více méně důležitých zpráv chceme jít opačnou cestou.

V úvodu jsem psal, že jde o první kapitolu proměny. Chystáme totiž i grafickou úpravu našeho webu a aplikace, abychom posílili čtenářský zážitek. Ideální by bylo samozřejmě udělat vše najednou, ale letošní rok je pro nás plný tolika změn, že to prostě technicky nebylo možné.

Další novinkou je také náš nový podcast nazvaný Výtah Respektu. Každý všední den vás upozorníme na tři události, které podle nás stojí za to sledovat, a jednu další probereme s redaktorkou či redaktorem Respektu. Podcast připravuje Zuzana Machálková, která předtím působila v Českém rozhlasu. Vedle toho samozřejmě Štěpán Sedláček nadále připravuje podcasty, jež už znáte z našeho programu.

