Ukrajinci našli svého muže pro Česko

Ukrajinská ambasáda v Praze by po roce a čtvrt mohla opět dostat plnohodnotné vedení. Podle informací Respektu z politických zdrojů poslal Kyjev před pár dny do Česka návrh na nového velvyslance. Mohl by jím být, říkají zdroje Respektu, současný ukrajinský ambasador v Polsku Vasilij Zvarich. Jde o kariérního diplomata se znalostí středoevropského regionu. Česko ho ještě oficiálně neschválilo, nic by tomu ale nemělo bránit. Zvarich by tak mohl nastoupit ještě letos, nebo na začátku příštího roku.

Do loňského července byl ukrajinským velvyslancem v Praze Jevhen Perebyjnis, který tu působil v době, kdy Rusko loni v únoru rozpoutalo plnohodnotnou agresi proti Ukrajině. Perebyjnis, diplomat s dobrou znalostí češtiny, byl velmi aktivní na veřejnosti, vedl úspěšnou kampaň na podporu své země, při níž se ukrajinské ambasádě podařilo shromáždit hodně peněz na nákup zbraní. V současné době působí jako náměstek ukrajinského minstra zahraničí v Kyjevě.