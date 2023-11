Knižní tipy

Cesta do hlubin duše i konfliktu

L’attentat, nejznámější kniha alžírského frankofonního spisovatele píšícího pod pseudonymem Yasmina Khadra, vyšla v roce 2005 a po přeložení do mnoha jazyků se dočkala i grafické adaptace. Ta k nám přišla nedlouho předtím, než se její téma znovu a nešťastně připomnělo. Mladý izraelský lékař palestinského původu Amin pracuje v telavivské nemocnici, kde jednoho dne musí operovat roztrhaná těla po sebevražedném atentátu. Následuje však rána – hrůzný čin spáchala jeho milovaná žena. Po fázi popírání a vzteku tak přichází s lehce šíleným plánem. Potřebuje vědět, kde a proč se radikalizovala. Tím začíná pouť do uliček palestinských měst, které ho zavedou mezi islámské radikály, kteří jeho ženu mnohdy vnímají jako hrdinku. Spolu s protagonistou, jenž se z činorodého muže střední třídy mění v bytost chátrající fyzicky i psychicky, se tak stáváme svědky nekončícího izraelsko-palestinského konfliktu Šaronovy éry. Oboustranného násilí, předsudků, neporozumění a rasismu; moci a arogance, stejně jako fanatismu, chudoby a touhy po sebeurčení. Není tu však nikdo, kdo by situaci rozsoudil a řekl, kdo je v právu. Nečiní tak tragické komiksové vyprávění, natož Amin, jehož pátrání ohledně kořenů a identity nabízí více otazníků než odpovědí.

Michael Fiala