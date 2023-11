Země je placatá

Neexistuje mnoho lidí, kteří by znali důkladně ty tisíce stran materiálů obsažených ve vyšetřovacím spisu kauzy otrávené řeky Bečvy. Kromě soudkyně a státního zástupce to bude obžalovaná strana a její obhájce, možná někdo další z lidí, kteří případ dlouhodobě sledují. Ale jsem to také já. Nadto znám důkazy, které chtěla obhajoba předložit, ale soudkyně je nepřipustila.

Jestliže česká justice spoléhá na skutečnost, že soudci jsou – v souladu s tzv. zásadou volného hodnocení důkazů – vybavení natolik logickým uvažováním a pečlivostí, aby byli schopni posoudit jakýkoli případ i bez odborné znalosti věci, necítím se být v tomto případu nijak diskvalifikovaná. Navíc mám vzdělání v environmentálních záležitostech.