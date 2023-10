Paradoxy Mickeyho

Začalo to jedním Myšákem a vyrostlo do multimediální korporace o hodnotě 150 miliard amerických dolarů a se dvěma sty tisíci zaměstnanci. Šestnáctého října uplynulo sto let od vzniku studia Disney, které je jednou z největších a nevlivnějších nadnárodních firem, jež drží lukrativní značky jako Hvězdné války a spravuje síť zábavních parků od Paříže po Tokio. Disney je na jednu stranu synonymem pro rodinnou zábavu, potěšení a kouzlo. Na druhou stranu s ním kritici spojují přílišné zjednodušování kultury pro masový vkus. Disney stojí za řadou tvůrčích i obchodních inovací. Posledních deset let však zároveň rostou obavy, zda „dům, který postavil Myšák“, není až příliš velký.

Walt Disney si pěstoval image průkopníka a v řadě ohledů jím byl. Do své smrti v roce 1966 dokázal s původně malou firmou spíš na okraji Hollywoodu, která se specializovala na krátké snímky, úctyhodné věci. Pomáhal vytvořit jasný styl animace. Zdokonaloval animační techniky a technologie. Experimentoval, když měl pocit, že to posune jeho celovečerní filmy, které se od premiéry Sněhurky a sedmi trpaslíků v roce 1937 staly vlajkovým produktem společnosti. Vymyslel zábavní parky – první otevřel v roce 1955 – jako součást vize expandovat do dalších médií a produktů, které by se propagovaly navzájem. Přibude kabelová stanice, nakladatelství, hudební vydavatelství. Noví šéfové v osmdesátých letech rychle pochopí potenciál domácího videa i nutnost expandovat do tvorby pro dospělé. Oba kroky byly i reakcí na finanční a kreativní tápání sedmdesátých a osmdesátých let, kdy se studiu zoufale nedařilo oslovit mladou generaci a tradiční disneyovské animáky stagnovaly. Návrat v deváté dekádě k celovečerním filmům v Disney tradici – Lví král nebo Aladin – studio nakopl. V novém tisíciletí pak odstartovala éra „obřích akvizicí“. Disney koupilo v rychlém sledu studio Pixar, komiksový Marvel, Lucasfilm a s ním značku Hvězdné války. V roce 2019 za sedmdesát miliard dolarů pak bezprecedentně pro dějiny Hollywoodu pohltilo celé tradiční studio 21st Century Fox. Nakročilo tak k budoucnosti jednoho velkého hollywoodského hráče.