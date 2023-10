Knižní tipy

Za raketou je drak

Kdysi dávno v předaleké galaxii, stovky let předtím, než k Zemi vyrazila vesmírná loď Poutník, se opačným směrem vydala raketa Aurora. Václav Dvořák děj svého čtvrtého románu zasadil před události populárních Písečníků, zatím dvousvazkové sci-fi ságy pro děti. Samostatný příběh je nicméně v lecčems připomíná. Malý Adam letí s posádkou kolonizátorů osidlovat daleký vesmír, než ovšem dorazí na pustou planetu Polaris, musí se pod vedením profesora Zachariáše naučit „vařit“, čili genovým inženýrstvím upravovat tvory, kteří lidem pomohou planetu zabydlet. Adam se rozhodne vyšlechtit draka a v tu chvíli začíná kosmická jízda, kterou od Dvořáka dobře známe: fantazie si neustále podává ruku s vědou, aniž to brzdí napínavý děj, v němž se děti opět ocitnou tváří v tvář fatálním výzvám. Platí to také pro zbytek posádky, tedy osud celého kolonizačního projektu. Autor si vždy rád půjčuje osvědčené motivy a po svém je originálně zpracovává. Tentokrát se dostal na půdu fantasy a také zde se pohybuje s obdivuhodným přehledem. Skoro jako Adamův drak Ošklivka, který dokáže využít chrlení ohně z nečekané části vlastního těla ke skutečně kreativnímu účelu. Jen varování: Zachariášovy pokusy na zvířatech nejsou nic pro citlivé děti a jedním z nich knížka začíná.

Jan H. Vitvar