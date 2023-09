Výstava týdne

Když před pěti lety Adam Kašpar prezentoval na AVU svoji malířskou diplomku, leckdo to od něj mohl považovat za nějakou poťouchlost. Kdo by přece bral dneska vážně hyperrealistické zachycování kamenů, hornin a zkamenělin, navíc doplněné o jejich přesné odborné názvy a lokace nálezů? Jenže minimálně Kašpar to smrtelně vážně bere. A dělá to stále tak svědomitě a neotřele, až se se svými horninovými plátny dostal na letošní reprezentativní přehlídku našeho umění Všechnu moc imaginaci! ve Státních uměleckých sbírkách Drážďany. Kašpar je však nejen amatérský geolog, ale i astronom – jak se nyní ukazuje na jeho aktuální výstavě Bright Stellar Core v pražském Kvalitáři.

Také o svých vesmírných pozorováních si vede podrobné záznamy a spolu s kresbami je váže do obřích deníkových knih. Ty mu pak stejně jako u kamenů slouží jako předlohy k rozměrným malířským plátnům. Už jejich názvy přitom prozrazují, o co v nich Kašparovi jde. U děl jako NGC 6960, M 104, NGC 4762, IC 2233 či Úsvit Sella di Rioda je účelem opět co nejvěrnější zachytit, co Kašpar vidí na vlastní oči. A my teď vidíme úplně stejně jako on vzdálené galaxie, hvězdokupy, planety či měsíce, jako by před námi autor zarámoval kus noční oblohy.