Neokázalá pevnost

Poslední den tohoto roku by měl oslavit sté narozeniny František Wiendl. Lze si přát, aby se tak stalo. Je to inspirativní člověk. Svědectví o tom podává kniha Oplocený čas s podtitulem Vzpomínky politického vězně. Jádrem je rozhovor, který s protagonistou vedl jeho syn, bohemista Jan Wiendl.

Dialog prochází zhruba první polovinu otcova života: od školních let za první republiky přes odboj za války i po únoru 1948, zatčení v listopadu 1949 kvůli převaděčství, uvěznění a pobývání v lágrech, až po propuštění na jaře 1960 a první léta na svobodě. Jan Wiendl učinil to, co se v mnoha rodinách s pozoruhodnými osudy bohužel z různých důvodů neudělá: ptal se svého rodiče, jak kdysi žil, přemýšlel, co vydržel.