Vetřelec na Hluboké

Pěší cestou z centra Hluboké nad Vltavou vzhůru k zámku, v němž sídlí Alšova Jihočeská galerie, si až do poloviny listopadu bude spousta lidí klást neodbytnou otázku. Jak to, že zrovna tady v regionu je k vidění přehlídka díla H. R. Gigera, švýcarského výtvarného „vetřelce“, kterou by vzhledem k jeho věhlasu tuzemec čekal, pokud vůbec, tak v Praze?

Pohled na aktuální nabídku domácích institucí navíc naznačuje, že ani ve velkých městech s bohatšími galeriemi to nebude s jejich kondicí bůhvíjaké. Ze všech koutů zaznívá, že chybějí peníze a lidi i na pořádání velkých výstav českých umělců a umělkyň. Natož takové hvězdy, jakou byl Hans Rudolf Giger (1940–2014). Odpověď je nejen velmi jednoduchá, ale hlavně inspirativní.