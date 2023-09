Francie zakázala zahalující oděv muslimských studentek

Že do školy nepatří nápadné náboženské symboly, je v sekulární Francii pevně dané pravidlo od roku 2004, ať jde o katolický kříž, židovskou jarmulku nebo muslimský šátek. Dosud se však mezi tyto symboly nepočítal typ volného svrchního oděvu, který nosí některé muslimské ženy, tradičně zejména v arabských zemích. Tzv. abája, která zakrývá celé ženské tělo, nově nebude povolena v žádné veřejné francouzské škole, kterou navštěvují děti starší jedenácti let (ekvivalent českého druhého stupně základních škol a školy střední).

Vláda tak reaguje na rostoucí rozepře, které oděv v řadě škol způsobuje a u nichž si ředitelé a ředitelky škol nejsou jistí, jak je mají řešit. Vláda tedy učinila jasno v tom, že oděv plošně zakázala. „Abája do škol nepatří,“ řekl ministr školství Gabriel Attal. „Když vejdete do třídy, nemělo by být na první pohled patrné, k jakému náboženství se kdo hlásí.“ Rozhodnutí vyvolalo značné kontroverze, podobně jako v minulosti jiné kroky týkající se odívání muslimek, třeba v roce 2011 zákon zakazující závoje, jež zakrývají obličej. Podle kritiků kroku jde vláda s kanonem na vrabce – tedy plošným zákazem řeší vcelku marginální problém. Případně jim vadí, že nejde o náboženský symbol, a tudíž by se na abáju nemělo takto pohlížet. Další kritika se týká obecnějšího trendu regulace dívčího oblečení.