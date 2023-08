Chtěl to Papa

V Jevgeniji Prigožinovi zemřel člověk, který měl v jeden moment ohromný vliv na dvě klíčové schopnosti ruského státu. Díky Prigožinově žoldnéřské armádě mohlo Rusko válčit a rozdmýchávat ozbrojené konflikty na řadě míst světa – od Evropy přes Blízký východ až po Afriku. A jeho petrohradské trollí farmy umožňovaly Kremlu skrytě se vměšovat do záležitostí ostatních států, manipulovat tamní volby a veřejné nálady. Že to byl právě on, komu se něco takového podařilo, je velmi nepravděpodobný příběh. Podle zjištění, která o dlouho neznámém a široké veřejnosti skrytém muži nastřádali ruští novináři a zahraniční ruští zpravodajové, byl Prigožin nefalšovaný selfmademan. Jen v ruském státně-zločineckém provedení.

Když se na začátku devadesátých let v Rusku – očištěném o državy právě zaniklého Sovětského svazu – začalo privatizovat a po celé zemi se rozdělovalo ohromné bohatství, měl tehdy třicetiletý Prigožin smůlu. Zaprvé právě vyšel po deseti letech z vězení, kde seděl za loupežná přepadení, ale i bez toho by se nejspíš hned nestal novou elitou. Nenarodil se do dobré rodiny a nebyl typem ambiciózního komsomolce, kteří v chaotických postkomunistických časech měli informace, a proto i podnikatelský náskok. Propuštěný vězeň se ale zorientoval a v rodném Leningradě (dnes už opět Petrohradě) začal podnikat od píky – prodával párky v rohlíku, což směšně a anekdoticky jenom zní. Pro podnikavého člověka odnikud to tehdy byla rozumná a výnosná volba. V jednom z mála novinářských rozhovorů Prigožin vzpomínal, že vydělával až tisíc dolarů měsíčně, na tu dobu obrovitou částku, a podle pamětníků to nemusí být velké přehánění. S přibývajícím kapitálem a se schopností dělat si užitečné a vlivné známé došel k tomu, že dobré jídlo je slibná cesta k ještě užitečnějším a vlivnějším známostem. S pomocí lidí ze Západu, kteří tenkrát pomáhali řídit lepší petrohradské hotely, založil koncem devadesátých let restauraci.