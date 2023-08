10 miliard dolarů

činí celková investice do nové továrny na čipy, která vyroste v saských Drážďanech. Polovinu této částky zaplatí německá vláda, jejíž ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) se snaží výrobce nepostradatelné technologie do země lákat. Hlavním soukromým investorem je lídr světového trhu, tchajwanská firma TSMC, která se snaží výrobu rozprostřít do světa a nebýt tolik zranitelná vůči případné čínské invazi na Tchaj-wan. Předtím už oznámila 40 miliard dolarů velkou investici v americké Arizoně. TSMC bude patřit 70 procent továrny, která by měla začít vyrábět koncem roku 2027.

