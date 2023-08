Kultura/mix

Nekrolog

Minulé pondělí zemřel americký režisér William Friedkin . Jednomu z nejvlivnějších tvůrců nového Hollywoodu bylo 87 let. Friedkinovo jméno je i v obecném povědomí spojováno hlavně se dvěma filmy – policejním akčním thrillerem Francouzská spojka (1971) a hororem Vymítač ďábla (1973). První znamenal zásadní zlom v jeho kariéře, která se do té doby ubírala hlavně přes televizi a filmové komedie. Za snímek o cynickém newyorském policistovi (Gene Hackman) získal svého prvního Oscara. Snímek zvítězil i v hlavní kategorii. Režisérovu pozici nového talentu na scéně krátce nato potvrdila adaptace knihy o satanovi, která se stala senzací Vánoc roku 1973 Friedkinovým pojetím čirého zla i revizí žánru gotického hororu přesazením na americké předměstí. Vymítač, který proslavil Lindu Blair jako ďáblem posedlou dívenku masturbující s krucifixem, je dodnes komerčně nejúspěšnějším hororem všech dob. Zároveň i jedním z nejvlivnějších. Etabloval horor pro ženské publikum jako součást kánonu moderního blockbusteru a vytyčil cestu hororům cílícím na ženy. Podobně revoluční byla i na svoji dobu nebývale morálně relativistická Francouzská spojka, v níž Friedkin zužitkoval své začátky v dokumentárním filmu, stejně jako výjimečný cit pro načasování a tempo. Svou krasojízdu v sedmé dekádě pokračoval režisér ve své době nedoceněnou Mzdou strachu. Příkrý konec jí ale učinil krimi thriller Na lovu z roku 1980 s Al Pacinem v roli policisty v utajení, který se infiltruje do sadomasochistické newyorské gay scény a vyšetřuje vraždy homosexuálů. Film a s ním i autor byli obviněni z homofobie. O pět let později se vrátil na scénu thrillerem Žít a zemřít v L. A., ale úspěch předchozích let už se mu nepodařilo zopakovat. Jeho nejnovější snímek, válečné drama The Caine Mutiny Court-Martial, uvede nadcházející festival v Benátkách.

jb